Les médecins contractuels annoncent la cessation de toutes leurs activités dans les centres de traitement des épidémies

Le collectif des médecins contractuels du ministère de la Santé engagé dans le cadre

de la riposte à la COVID 19, a informé dans un communiqué, de la cessation de toutes ses activités dans les centres de traitement des épidémies (CTE), à compter de ce vendredi 02 Octobre

2020.



Ces médecins justifient cette décision par non paiement des salaires des mois d’Aout et

de Septembre 2020, ainsi que la non attribution des motivations CTE depuis quatre

(4) mois.



"Un préavis avait été adressé au ministère de la santé le 29 Septembre 2020, sans

qu’aucune réponse satisfaisante n’ait été donnée. Le mot d’ordre sera maintenu

jusqu’à satisfaction des revendications sus-citées", a dit le collectif.



Les blouses blanches rappellent que leur engagement a été sans faille depuis

le début de la riposte dans les centres de traitement, ceci malgré les conditions

difficiles inhérentes au contexte d’épidémie, ainsi que les sacrifices auxquels tous ses

membres ont bien voulu consentir pour participer à la lutte. Le collectif reste ouvert à toute négociation, tout en espérant une issue favorable à la situation actuelle.