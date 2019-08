Les médias américains ne reconnaissent pas le président sud-africain

Cela a irrité certains Sud-Africains qui ont fait remarquer que la journaliste n'avait eu aucun problème à identifier correctement les trois autres hommes sur la photo notamment le Français Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau et le Premier ministre indien Narendra Modi.



Dans les réactions, une personne a invité la journaliste d'Associated Press à se rendre en Afrique du Sud.

D'autres ont commenté: "Êtes-vous comédien ou journaliste ?" et "Pauvre Cyril".



Cinq pays africains ont participé, à titre d'invité, au sommet du G7 qui s'est ouvert ce samedi, à Biarritz, en France.



Les chefs d'États du Sénégal, du Burkina Faso, du Rwanda, de l'Afrique du Sud et de l'Egypte ont été conviés par le président français Emmanuel Macron autour de la table de discussion des sept plus grandes puissances économiques mondiales.