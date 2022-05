Les négociations entre le Real Madrid et Kylian Mbappé sur le partage des droits d'image avancent

L'information a été publiée par le quotidien généraliste El Pais ce dimanche, et très vite, elle s'est répendue comme une traînée de poudre sur le web et les réseaux sociaux. Le média ibérique indiquait que le Real Madrid souhaitait grapiller 50% des revenus liés aux droits d'image du joueur. Ce qui causerait un certain agacement dans l'entourage de la vedette de l'Equipe de France.



Mais selon nos informations, la réalité est bien différente. Justement, les négociations avancent bien et les deux parties sont même proches de trouver un accord à ce sujet. Pour la première fois de son histoire, le Real Madrid est même prêt à faire de grosses concessions à ce niveau, et laisser une belle part du gâteau au joueur. Plus qu'avec Cristiano Ronaldo, qui récupérait 60% des revenus générés par son image, alors que le club de la capitale récoltait les 40% restants. Le Real Madrid a pour politique de faire 50/50 avec ses joueurs et c'est extrêmement rare que cette règle interne soit contournée. C'est dire à quel point l'institution présidée par Florentino Pérez souhaite s'offrir les services du Parisien.



Toujours pas d'accord avec le PSG

Un rendez-vous entre l'entourage du joueur et le Real Madrid va d'ailleurs avoir lieu au cours de la semaine et nul doute que ce sujet fera partie des discussions. Toujours selon nos informations, il n'existe, à ce jour, aucun accord financier avec le Paris Saint-Germain, et les échanges avec le vainqueur de la Ligue 1 portent d'ailleurs surtout sur le plan sportif, bien avant l'aspect financier.



Signe que c'est surtout la garantie de pouvoir remporter tous les titres possibles qui intéresse avant tout le champion du monde. Nous sommes aussi en mesure de vous confirmer que l'état-major parisien souhaite apporter des changements à tous les niveaux en interne. Reste à savoir quand ils seront enfin décidés. Et nul doute que d'ici l'annonce de son choix, l'encre risque de couler, en Espagne, en France, et partout dans la planète foot...