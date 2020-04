Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 01 avril 2020

Le Conseil des ministres s’est exceptionnellement tenu ce mercredi 1er avril 2020 en visioconférence, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris la décision suivante :

- Madame Aminata Ly, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 604449/A est nommée Directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle, au ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, poste vacant.

Fait à Dakar le 1er avril 2020

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Ndèye Tické Ndiaye DIOP