Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 02 septembre 2020

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des Ministres, le mercredi 02 septembre 2020, à 10 heures, au Palais de la République. Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Falilou MBAYE, Magistrat, matricule de solde n°616161/O, est nommé Secrétaire général adjoint de l’Agence Gestion et de Coopération (AGC) entre le Sénégal et la Guinée BISAU, en remplacement de Monsieur Baïdy DIENE ;



• Monsieur Samba NDAO, Commissaire aux Enquêtes économiques, matricule de solde n°510606/H, précédemment adjoint au Directeur du Commerce intérieur, est nommé Secrétaire général du Ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, en remplacement de Monsieur Makhtar LAKH ;



• Monsieur Omar Bounkhatab SYLLA, Magistrat, matricule de solde 611579/A précédemment Directeur général de la Société anonyme Les Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A.), est nommé Directeur général de la Société publique de transport Dakar DemDikk (DDD), en remplacement de Monsieur Moussa Diop ;



• Madame Aissatou Magatte Wane ép. KHOUMA, matricule de solde n°110 123/B, est nommée Professeur titulaire, spécialité : Ophtalmologie, à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé (UFR SANTE) de l’Université de Thiès.