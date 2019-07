Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet 2019

Au titre des mesures individuelles le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur El Hadji Magatte SEYE, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n°615 893/G, précédemment Ambassadeur, Conseiller diplomatique de Monsieur le Président de la République, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République française, avec résidence à Paris, en remplacement de Monsieur Bassirou SENE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Martin Pascal TINE, Enseignant chercheur, matricule de solde n°686 983/Z, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal près du Saint-Siège, avec résidence à Rome ;



Monsieur Mamadou Moustapha LOUM, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n°519 434/H, est nommé consul général de la République du Sénégal à Madrid (Royaume d’Espagne, en remplacement de Monsieur Abdou Khadir AGNE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Anta Sané, titulaire d’un doctorat en Sciences politiques, est nommée Secrétaire général du Conseil économique social et environnemental, en remplacement de Monsieur Ibrahima Thioye ;



Madame Seynabou DIOUF, Ingénieur agronome, matricule de solde n°619 305/F, est nommée Directeur de l’Evaluation des Programmes et Projets au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Docteur Ousmane GUEYE, Médecin, Economiste de la Santé, matricule de solde n° 619 816/A, est nommé Directeur du Service national de l’Education et de l’Information pour la Santé au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement du Docteur Kémo DIEDHIOU, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Amy MBACKE, Spécialiste en gestion des ressources humaines, matricule de solde 704844/C est nommée, Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat.