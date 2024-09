« Les nouvelles autorités veulent donner à la presse toute sa dignité » (M. Sambou Biagui)

Dans le cadre de la vulgarisation des « nouvelles missions » assignées à la Maison de la Presse Babacar Touré, le Directeur général, Sambou Biagui, a réaffirmé lundi, à Ziguinchor (sud), la volonté des nouvelles autorités de donner à la presse nationale « toute sa dignité ».



« Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko ainsi que le ministre de la communication, Aliou Sall nous ont demandé de faire le tour du Sénégal, d’aller voir les confrères, les acteurs de la presse pour les imprégner des nouvelles missions assignées à la Maison de la presse. Des missions [qui sont] jusqu’ici méconnues du public et surtout des acteurs de la presse », a précisé le DG de la Maison de la Presse Babacar Touré qui s’exprimait au cours d’une rencontre avec les professionnels des médias de la région de Ziguinchor.



Selon lui, « il s’agit pour le président de la République, dans cette option nouvelle de redonner à la presse toute sa dignité possible ». Pour ce faire, dit-il « il faudrait que la Maison de la Presse soit, une vraie Maison de la Presse ». Ainsi, il a émis le souhait qu’elle soit accessible à tous les journalistes, à tous les techniciens de l’information et de la communication.



Poursuivant : « Les autorités nous ont également instruit de tout mettre en œuvre pour mettre en place des maisons de la presse un peu partout au niveau des régions avec toutes les commodités nécessaires pour permettre aux professionnels des médias de faire leur travail dans de très bonnes conditions », a-t-il fait savoir.

« Pour le président de la République, la presse ne se limite pas seulement à Dakar et n’est plus ce qu’elle était il y a plus de 20 ans. Aujourd’hui, elle est partout au Sénégal et il faut que les acteurs de la presse bénéficient des avantages qu’offre la Maison de la presse », a-t-il souligné.