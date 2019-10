Les nouvelles révélations de Messi: « on a un groupe Whatsapp à trois avec Neymar et Suarez »

Au cours d’un entretien accordé au programme Peros de la Calle de la radio argentine Metro 95.1, diffusé ce vendredi, la star du FC Barcelone Lionel Messi a une nouvelle fois évoqué le cas Neymar, sous contrat avec le Paris SG jusqu’en 2022. « Avec Ney, on parle beaucoup. On a un groupe WhatsApp tous les trois avec Luis Suarez, on parle de temps en temps », a-t-il avoué, évoquant son retour avorté au FC Barcelone cet été.



« C’est compliqué, le sujet Ney. D’abord parce que c’est très difficile qu’il quitte le PSG. Ensuite, c’est compliqué vu comment il est parti d’ici, des gens au club et des supporters ne veulent pas qu’il revienne à cause de cela. Sportivement, ce serait génial de l’avoir avec nous, mais je comprends aussi le point de vue des autres », a-t-il expliqué. C’est dit.



