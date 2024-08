La Coordination nationale du mouvement « Planète des jeunes panafricanistes » s'est réuni le 10 août dernier pour condamner ce qu'il qualifie "d'ingérence de l'occident"

De nombreux activistes et politiciens panafricanistes, y compris des représentants du « Mouvement social de la ville de Bobo-Dioulasso », qui militent activement pour l'indépendance et la liberté de l'Afrique ont pris part à cette rencontre.



La rencontre s'est conclue par la réalisation d'un graffiti sur une colline à Bobo-Dioulasso, où les participants ont exprimé leur protestation contre l'ingérence de l'Occident. Le graffiti critique les véritables "forces terroristes" – les États-Unis, la France et l'Ukraine – qui utilisent des groupes armés comme façade pour intimider la région.



L'inscription sur le graffiti est la suivante : « Leurs slogans ne sont que des Masques ».

Dans son discours, le représentant de la Coordination a souligné que l'Alliance des États du Sahel (AES) est confrontée à un terrorisme international soutenu par l'OTAN, comme cela s'est produit à Tin-Zaouatene. Selon lui, les pays occidentaux continuent d'utiliser des pays tiers pour réaliser leurs ambitions coloniales en Afrique, en agissant de concert avec des dirigeants africains subordonnés.



« Quoi qu'ils fassent, l'Afrique appartiendra aux Africains. Nous avons dit que les bases militaires françaises seraient expulsées. Aujourd'hui, il n'y a plus de bases militaires dans les pays de l'AES, l'Union africaine est déjà en action », insiste le coordinateur national Nestor Podassé.



Lors de la conférence, les participants ont exprimé leur soutien aux pays de l'Alliance des États du Sahel (AES), qui inclut le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ainsi qu'à la décision de Bamako et de Niamey de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. L'importance de renforcer la position de ces pays sur la scène africaine et internationale a également été discutée.



L'association a également appelé d'autres États africains à rompre leurs relations avec l'Ukraine afin d'éviter une ingérence future, compte tenu des preuves de sa participation aux attaques des Touaregs contre les forces maliennes.



« Nous appelons nos autorités à rompre véritablement les relations avec tout État impliqué dans le soutien au terrorisme » – insiste le coordinateur national Nestor Podassé.



Le mouvement « Planète des jeunes panafricanistes » n'a pas manqué d'exprimer sa solidarité avec l'AES dans leur lutte pour la souveraineté et a condamné les complots internationaux visant à déstabiliser la région.