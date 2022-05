Les pastoralistes du Turkana, à l’épreuve du dérèglement climatique

Le Kenya fait face à une importante sécheresse, au point que le gouvernement a déclaré en septembre dernier l’état de catastrophe naturelle. Les trois dernières saisons des pluies n’ont pas été au rendez-vous et les prévisions pour la prochaine sont mauvaises, elle aurait dû débuter en mars. Au total, 3,1 millions personnes sont aujourd’hui dans le besoin d’une assistance alimentaire dans le pays.



Une situation critique qui se répète de plus en plus souvent sur la dernière décennie, fragilisant le bétail et donc les populations qui en dépendent. Dans la région du Turkana, au nord-ouest du Kenya, les conséquences se font durement ressentir.