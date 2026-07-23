Les petits-fils de Serigne Touba : Sonko «ne doit plus remettre les pieds» dans la ville sainte

Au micro de la RFM, ce jeudi 23 juillet, Makhtar Bousso, porte-parole des petits-fils de Serigne Touba, a demandé à Ousmane Sonko de ne «plus remettre les pieds» dans la ville sainte, après que ce dernier a déclaré que de l’argent sale serait entré dans la localité.



«Tout le monde sait que Touba a toujours contribué au développement du pays, surtout au plan économique, humain et même moral. Touba n'est jamais resté derrière. Donc, lui, Ousmane Sonko, se doit de respecter Touba et surtout respecter son fondateur (…) Il ne doit plus remettre les pieds à Touba qui, je le rappelle, est la vitrine du mouridisme (...) Je pense aussi qu'il ne doit pas mettre les pieds à Touba pour les besoins du Magal, même si nous sommes d'avis que Serine Touba n'a pas fermé les portes de Touba à qui que ce soit», a dit le porte-parole.



Pour rappel, cette mise en garde intervient après qu’une plainte a été déposée pour diffamation contre Ousmane Sonko. Lors de l'inauguration du siège du parti Pastef à Touba, l’ex-Premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale, a affirmé que de «l'argent sale» aurait pénétré la ville sainte.



Jugeant que ces propos jettent le discrédit et portent gravement préjudice à l'honneur et à l'intégrité spirituelle de la cité religieuse, le collectif a saisi la justice pour exiger des preuves et a, par la suite, déclaré le leader politique persona non grata dans la localité.



Le collectif juge enfin déplorable ce «discrédit» alors que l'édition 2026 du Grand Magal de Touba sera officiellement célébrée le dimanche 2 août 2026. Cet événement religieux, le plus marquant de la confrérie musulmane mouride au Sénégal, rassemble chaque année plusieurs millions de pèlerins venus du monde entier.

