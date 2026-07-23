Souveraineté pharmaceutique et jeunesse : le Sénégal et l'ONUSIDA unissent leurs forces à Accra

Le Sénégal a réaffirmé son leadership sanitaire lors du Sommet extraordinaire de l'Union africaine, qui s'est tenu les 21 et 22 juillet 2026 à Accra, au Ghana.
Axée sur le thème « Éliminer le VIH d'ici à 2030, mettre fin aux décès maternels évitables, lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles endémiques sur le continent et renforcer les systèmes de santé d'ici 2030 », cette rencontre de haut niveau a permis aux dirigeants et partenaires internationaux d'évaluer les progrès accomplis et de fixer les caps stratégiques pour atteindre les Objectifs de développement durable.
En marge des travaux, la délégation sénégalaise menée par le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et la Secrétaire exécutive du CNLS, Dr Safiatou Thiam a tenu un échange stratégique crucial avec la Directrice exécutive de l'ONUSIDA, Mme Winnie Byanyima.
Axée sur le thème « Éliminer le VIH d'ici à 2030, mettre fin aux décès maternels évitables, lutter contre les maladies transmissibles et non transmissibles endémiques sur le continent et renforcer les systèmes de santé d'ici 2030 », cette rencontre de haut niveau a permis aux dirigeants et partenaires internationaux d'évaluer les progrès accomplis et de fixer les caps stratégiques pour atteindre les Objectifs de développement durable.
En marge des travaux, la délégation sénégalaise menée par le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et la Secrétaire exécutive du CNLS, Dr Safiatou Thiam a tenu un échange stratégique crucial avec la Directrice exécutive de l'ONUSIDA, Mme Winnie Byanyima.
Les discussions ont principalement mis en lumière « la transformation de l'ONUSIDA dans le contexte de la réforme des Nations Unies, l'évolution de l'épidémie marquée par une recrudescence des nouvelles infections chez les adolescentes, les jeunes filles et les jeunes garçons ainsi que la nécessité de renforcer la souveraineté pharmaceutique du continent à travers la fabrication locale des médicaments et des produits de santé ».
Face à la baisse des financements internationaux, cette concertation a permis de consolider une riposte à la fois « durable, équitable et résiliente ».
À travers cette forte mobilisation, le Sénégal confirme son rôle de pionnier en Afrique, réitérant « sa détermination à atteindre les objectifs d'élimination du sida à l'horizon 2030, tout en renforçant durablement son système de santé, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux ambitions de la Couverture Sanitaire Universelle ».
Face à la baisse des financements internationaux, cette concertation a permis de consolider une riposte à la fois « durable, équitable et résiliente ».
À travers cette forte mobilisation, le Sénégal confirme son rôle de pionnier en Afrique, réitérant « sa détermination à atteindre les objectifs d'élimination du sida à l'horizon 2030, tout en renforçant durablement son système de santé, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux ambitions de la Couverture Sanitaire Universelle ».
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