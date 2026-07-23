Souveraineté pharmaceutique et jeunesse : le Sénégal et l'ONUSIDA unissent leurs forces à Accra

Les discussions ont principalement mis en lumière « la transformation de l'ONUSIDA dans le contexte de la réforme des Nations Unies, l'évolution de l'épidémie marquée par une recrudescence des nouvelles infections chez les adolescentes, les jeunes filles et les jeunes garçons ainsi que la nécessité de renforcer la souveraineté pharmaceutique du continent à travers la fabrication locale des médicaments et des produits de santé ».



Face à la baisse des financements internationaux, cette concertation a permis de consolider une riposte à la fois « durable, équitable et résiliente ».

À travers cette forte mobilisation, le Sénégal confirme son rôle de pionnier en Afrique, réitérant « sa détermination à atteindre les objectifs d'élimination du sida à l'horizon 2030, tout en renforçant durablement son système de santé, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux ambitions de la Couverture Sanitaire Universelle ».

