Sénégal : de fortes pluies orageuses attendues samedi et dimanche (Anacim)

Au Sénégal, l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce de fortes pluies orageuses sur tout le territoire au cours de ce week-end (samedi et dimanche). La ville de Dakar sera particulièrement touchée, selon Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste, au micro de la RFM.



«On a enregistré de la pluie sur une grande partie du pays pour ne pas dire l'ensemble du territoire, entre la journée du 22 juillet et la matinée du 23 juillet 2026. Cette pluie a été conséquente, surtout dans le centre du territoire. On a enregistré des quantités de pluies qui ont largement dépassé la barre des 100 millimètres. Même dans le sud-est ou encore à l'ouest du pays, beaucoup de localités ont enregistré des pluies qui dépassaient les 70 millimètres. En faisant un focus sur Dakar particulièrement, on peut noter les quantités de pluie qui avoisinaient les 20 millimètres au niveau de la zone de Yoff et aux alentours», a-t-il expliqué.



L’expert en météorologie prévient, par ailleurs, que les précipitations des 25 et 26 juillet seront intenses et fortes sur tout le territoire, dans la capitale plus particulièrement. «En termes de perspectives, on peut toujours s'attendre à de la pluie qui va revenir sur les localités du sud, au courant de la soirée du jeudi 23 juillet. La pluie va également toucher la partie est, et les chances de pluie vont être très faibles pour l'ouest du pays», a-t-il soutenu, avant de préciser que «de fortes pluies vont intéresser l'ensemble du territoire sénégalais» au cours du week-end.



Pour rappel, les fortes pluies qui se sont abattues à Matam, dans le nord-est du Sénégal, ont coûté la vie à un enfant de 11 ans. En dehors des dégâts matériels, de nombreux blessés ont également été évacués aux urgences de l'hôpital d'Ourossogui.