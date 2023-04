Les prix à la consommation du mois de mars 2023 ont diminué de 0,7% (Ansd)

Les prix à la consommation du mois de mars 2023 ont diminué de 0,7%, comparés à ceux du mois précédent, indique un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Selon le document, cette évolution résulte, principalement, de la baisse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-1,3%) et, dans une moindre mesure, des « biens et services divers » (-0,2%) ainsi que des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-0,1%).



Toutefois, le renchérissement des services de « communication » (+0,9%), de « transports » (+0,2%) et de « santé » (+0,2%) a amoindri cette tendance baissière. Par rapport au mois de mars 2022, les prix à la consommation se sont accrus de 9,5%.



L’inflation sous-jacente a augmenté de 0,2% en rythme mensuel et de 6,2% par rapport au mois de mars 2022.



Selon l’origine, les prix des produits locaux et importés ont reculé, respectivement, de 0,7% et 0,4% en mars 2023, par rapport au mois précédent. En variation annuelle, ils se sont accrus, respectivement, de 9,7% et 8,2%.