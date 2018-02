Les propos tenus par Mbappé ont provoqué un clash entre lui et Benoit Assou Ekotto

ces joueurs européens d’origine africaine qui tiennent l’Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla tout en s’empressant de jouer pour une sélection européenne vous me faites doucement rire... mais ça fait bien les bonnes causes...#🎻 — Benoit Assou-Ekotto (@AssouEkotto) 21 février 2018

Ces joueurs africains qui tiennent l’Afrique dans leurs cœurs et qui veulent aider le sport africain bla-bla-bla bla tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014....

Vous me faites doucement rire...mais ça ce sont vos valeurs 🤔 @AssouEkotto pic.twitter.com/cHYqErga7e — Kylian Mbappé (@KMbappe) 23 février 2018

Les propos de Mbappé, au sortir de l’Elysée à la suite d’une invitation de Macron, ont créé un clash entre le parisien et le joueur de Metz Assou Ekotto. L’attaquant du PSG au sortir de ce rendez-vous avait soutenu : « vouloir s’engager pour le développement du sport en Afrique ». Ce qui visiblement n’a pas plu au camerounais Benoit Assou-Ekotto qui a commenté sur twitter les propos de Mbappé avec un air moqueur : « Ces joueurs européens d'origine africaine qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain tout en s'empressant de jouer pour une sélection européenne, vous me faîtes doucement rire... mais ça fait bien les bonnes causes ». A publié le messins. Mbappé, senti viser, a répliqué : «Ces joueurs africains qui tiennent l’Afrique dans leurs cœurs et qui veulent aider le sport africain bla-bla-bla bla tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014.... Vous me faites doucement rire...mais ça ce sont vos valeurs ». A rappelé le français. Pour rappel, Benoit Assou-Ekotto s’était battu en plein match lors de la Coupe du Monde Brésil 2014 avec son capitaine Mukandjo.