Les raisons qui bloquent l’adhésion de Serigne Mboup et Boubacar Camara à la coalition de TAS et Cie

Serigne Mboup et Boubacar Camara ont été contactés pour la création de la coalition dirigée par Thierno Alassane Sall sous le slogan « PRÊT à AGIR avec ETIC pour AWALÉ Sénégal ci RÉEWUM NGOR », en vue des élections législatives de juillet prochain. Si leur adhésion n’a pas encore été actée, c’est parce qu’ils ont posé des conditions.



L'actuel maire de la ville de Kaolack, Serigne Mboup a participé aux échanges pour la mise en place de cette coalition. Selon les informations du journal L’Observateur, les conditions posées par l'homme d'affaires n'ont pas été acceptées par les autres membres.



En effet, le nouveau maire de la ville a voulu que cette nouvelle coalition de l'opposition porte le nom et les couleurs de "And Nawle”, l'entité qui l'a porté à la tête de la mairie de Ville de Kaolack. N'ayant obtenu gain de cause, Serigne Mboup s'est finalement retiré.



Quid de Boubacar Camara qui a été contacté pour la formation de cette nouvelle coalition de l'opposition ? Même s'il n'est pas sur la liste des signataires, le leader du mouvement «Jengu» n'exclurait pas d'intégrer cette coalition pour briguer le suffrage des Sénégalais aux prochaines élections législatives.



Boubacar Camara aurait proposé d'aller former une coalition avec d'autres entités avant de rejoindre ce nouveau cadre politique de l'opposition qui, selon ses membres, reste ouvert à toutes les formations politiques du Sénégal.