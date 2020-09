Les raisons qui poussent Kylian Mbappé à aller au Real Madrid, la Juventus tient enfin son numéro 9

Le Real Madrid en pole pour Mbappé ?



En Espagne, la presse s'intéresse au Real Madrid et à son futur mercato. Selon As, la Casa Blanca aura l'avantage sur le dossier Kylian Mbappé. Le Français souhaiterait partir de Paris l'été prochain, et il se rapprocherait surtout de Madrid, d'après le journal. D'abord, car il est en adoration devant Zinedine Zidane, et que le vestiaire madrilène est déjà composé de joueurs français, ce qui favorisera son intégration. Autre raison évoquée par As, la capacité du Real à gagner la Champions League, un titre primordial pour remporter le Ballon d'Or, trophée individuel que lorgnerait Mbappé. Dernier avantage pour le club de Zizou, la puissance économique. Car même si l'attaquant français sera dans sa dernière année de contrat, il faudra sortir le carnet de chèques, entre 120 et 150 M€, écrit le journal ibérique. Et pour ce faire, le Real doit encore et toujours faire partir ses gros salaires. Mais l'un d'entre eux et non des moindres aurait enfin accepté de prendre le large. Il s'agit de Gareth Bale ! L'attaquant gallois, qui refuse depuis 2 ans de quitter la Casa Blanca, semble enfin prêt à partir. L'ancien Spur espère négocier un prêt d'une saison, en direction de Manchester United. Les Red Devils, eux, veulent profiter de cette situation compliquée. Reste maintenant à savoir ce qu'en dira la Casa Blanca.



Lautaro au Barça : mission impossible ?



Le départ de Lautaro Martinez semble de plus en plus compliqué. En tout cas, selon Sport, son transfert au Barça paraît de plus en plus difficile à réaliser, pour plusieurs raisons. D'abord, car le club catalan ne veut pas boucler cette opération, avant d'avoir validé plusieurs départs de Barcelone. Les agents travaillent toujours du côté de Milan, mais n'arrivent toujours pas à faire baisser son prix. De plus, le Real Madrid et Manchester City seraient en embuscade, au cas où le Barça n'arrivait pas à le faire venir.



Džeko à la Juve, c'est bouclé !



En Italie, Andrea Pirlo a obtenu sa licence UEFA pour entraîner en Serie A, nous rapporte Tuttosport ce mardi. Et d'ici vendredi, selon le quotidien transalpin, le coach de la Juve aura son attaquant tant attendu, à savoir Edin Džeko. Il n'est plus qu'à deux pas, d'après le journal. D'ailleurs, dans le même temps l'AS Roma devrait faire venir Arkadiusz Milik du Napoli pour remplacer son buteur. Là encore, l'affaire serait dans le sac. «On y est», affirme le Corriere dello Sport qui parle d'un accord proche des 25 M€ (bonus compris) pour le transfert de l'international polonais qui devrait bientôt donner son accord au club de la Louve. Ça bouge en attaque donc, du côté de la Serie A.