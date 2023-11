Les relations France-Nigeria au beau fixe: Catherine Colonna, cheffe de la diplomatie, en visite à Abuja

Catherine Colonna a fait une halte d'une seule journée au Nigeria, mais pendant laquelle la ministre française des Affaires étrangères a peut-être posé les jalons d'une nouvelle approche de la France en Afrique.Plus d'affaires et moins de présence militaire. Si Catherine Colonna a discuté sécurité et terrorisme avec le président Bola Ahmed Tinubu, elle a surtout parlé économie durant sa visite à Abuja et annoncé la prochaine restitution de biens mal acquis au Nigeria.

RFI

