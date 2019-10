Les services de Lassana Gagny Sakho pris en flagrant de favoritisme

Les services du Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Lassana Gagny Sakho, ont été pris en flagrant délit de favoritisme au détriment de Delags Assainissement, selon le journal "Les Echos", qui ajoute que l’Autorité de régulation des marchés publics, les a démontés avant de les rendre responsables des inondations à Dakar.



Tout a commencé quand l’Onas a prévu dans son budget 2018, des fonds pour l’entretien et le curage des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Dakar et dans les régions. A cet effet, il a fait publier sois forme de marché de clientèle, l’avis d’appel d’offre national, afin de solliciter, de la part des candidats éligibles.



Mais, le lot qui suscite bien des interrogations est celui dont l’objet concerne le curage et le faucardage des ouvrages de bassins de la Zone de captage et du marché Boubess à Dakar. En effet, au terme de l’évaluation des offres, l’Onas avait proposé d’attribuer provisoirement le lot 3 du marché à Vicas pour plus de 76 millions fcfa, là où Delgas Assainissement proposait 50.740.000 FCFA.



Se sentant lessée, Delgas fait un recours contentieux et obtient gain de cause. Le Comité de règlement des différends a en effet ordonné la reprise de l’évaluation des offres. L’Onas se plie et fait une réévaluation, mais là aussi, elle attribué le marché à Delta Sa pour un montant de 208.093.000 FCFA.



Après avoir pris connaissance, Delgas saisit à nouveau le Crd de l’Armp d’un recours contentieux. Par la suite, le Crd a jugé le recours recevable, et ordonné la suspension de la procédure de passation avant d’annuler la seconde attribution du marché et la reprise de l’évaluation.



Après avoir perdu deux fois, l’Onas estime que le curage et le faucardage des ouvrages des bassins de la Zone de captage et du marché Boubess à Dakar ne sont plus nécessaires. L’Armp et la Dcmp ne sont pas passés par 4 chemins pour démentir les services de Lansana Gagny Sakho. L'Armp fait savoir que les inondations notées à Dakar, après chaque pluie attestent d'un système défaillant et ne corroborent pas la thèse de la disparition du besoin défendue par l'Onas.