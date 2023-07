Les supporters parisiens agacés par Mbappé

Kylian Mbappé est en train de perdre du crédit. En plein conflit avec sa direction à propos de son avenir au PSG et auteur de sorties remarquées comme lors du décès du jeune Nahel lors des violences urbaines qui ont frappé la France récemment, l'attaquant français voit sa cote de popularité chuter, comme l'indique un sondage Odoxa réalisé par RTL et Winamax. Si une très grande majorité de Français le trouve toujours sympathique (70%), le Parisien a perdu dix points par rapport à 2019.



Et même du côté des fans du club de la capitale, la corde commence à se tendre. "Je le trouve agaçant. Depuis quelques années, cette question de transfert au Real Madrid tourne en rond, avoue Marouane. Je l'aimais bien jusque-là, mais en ce moment, il y a un petit ras-le-bol, notamment dans sa manière de communiquer. Ça s'accumule depuis quelques années et on en a un peu marre."