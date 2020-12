Les temps forts de la grande interview de Messi avec la chaîne Sexta: « Impossible pour moi de jouer pour le Réal Madrid »

Je ne jouerai jamais pour le Réal Madrid ou l’Atlerico

Jordi Évole a demandé à l'Argentin s'il pourrait jouer un jouer au Real Madrid ou à l'Atlético. "Non, impossible", a aussitôt répondu Messi, qui ne rejoindra donc pas Luis Suarez chez les Colchoneros.



Messi répond à l’appel du pied de Neymar

"Il n'a pas dit 'je veux rejouer avec Messi' ? Il a dit "je voudrais rejouer avec Messi" ? Non ? Oui, on parle de temps en temps. Nous trois avec Luis, moi avec lui, ou moi avec Luis, tous les jours. Dans nos derniers messages avec Neymar, nous parlions du tirage au sort de la Ligue des champions, qui nous avait mis les un contre les autres, lui non plus ne voulait pas jouer Barcelone."



"Avec Neymar, nous ne voulions pas tomber l'un contre l'autre. Aujorud'hui, nous ne sommes pas dans notre meilleure forme, mais nous devrons respecter notre histoire et je pense que ce sera un match équilibré."



La rumeur selon laquelle Messi "décide" dans le vestiaire.

"Ça fait des années qu'on dit cela, au Barça et aussi en sélection, que je choisis les entraîneurs, les joueurs, que je veux jouer avec mes amis. C'est quelque chose qui me blesse. Les gens lisent et croient tout ce qui sort dans les journaux et à la télé, donc beaucoup croient que je choisis les joueurs, que je fais signer les entraîneurs, et c'est très loin de la réalité".



Messi n'avait pas peur d'aller devant le juge pour obtenir la résiliation de son contrat.

"Je savais que si j'allais devant le juge, j'avais des arguments, et de nombreux avocats me l'avaient confirmé. Mais je ne voulais pas partir du Barça de cette façon."

"Il y avait de nouveaux joueurs, des jeunes, et comme j'ai toujours dit que je voulais continuer de me battre pour gagner des titres, pour regagner la Ligue des champions, pour la Liga, j'ai senti que c'était le moment de changer, de partir, et je voulais bien faire."



Sur le burofax envoyé à la direction pour Barça pour demander à partir.

"C'était une manière de rendre ça formel, de le rendre officiel. Les six derniers mois, j'ai souvent dit au président que je voulais partir, qu'il m'aide (à partir), que je voulais m'en aller et lui répondait "non, non, non". (Le burofax) c'était une manière de rendre cette demande officielle et qu'elle arrive au club".



Sur l'humiliation subie contre le Bayern (2-8).

"J'ai déjà perdu beaucoup de matches, et il faut l'accepter. Mais c'est un moment très dur vu la façon dont on a perdu, surtout parce qu'on savait que ça allait être une partie compliquée et qu'on sortait d'une année difficile. Nous pouvions perdre mais pas de la manière dont on l'a fait".



Morceaux choisis par RMC Sport