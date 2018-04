Les terroristes shebabs, un fléau pour les réfugiés somaliens au nord du Kenya

Sharifa Mo Ilowle fait la vaisselle. Elle s’occupe seule de neuf enfants et petits-enfants. Son mari est reparti en Somalie il y a un an. Officiellement pour aider sa mère malade. Mais sa femme n’y croit pas. « Il a menti, lâche-t-elle. Depuis qu’il est parti, je n’ai reçu aucun appel. Rien. Peut-être qu’il craint d’être sur écoute, je ne sais pas. Il est retourné dans notre région. Là-bas, les shebabs sont très actifs et tous les hommes doivent rejoindre le groupe et contribuer au mouvement. »



Sharifa Mo Ilowle soupçonne son époux de s’être peu à peu rapproché de leur idéologie. « Avant, c’était un agriculteur qui travaillait très dur. Mais il a changé peu à peu. Il est devenu silencieux et s’est mis à passer tout son temps à la mosquée. »



Quelques maisons plus loin, Khadidja Hussein Abdi a elle aussi vu son mari quitter le foyer en 2014 et rentrer dans sa région de Baïdoa. Elle a les mêmes soupçons que sa voisine. « Un jour, il m’a dit qu’il rentrait s’occuper des champs et du bétail et qu’il pourrait nous aider. Mais il n’a jamais rien envoyé. Je l’ai appelé une fois quand il fallait de l’argent pour construire cette maison. Il a répondu que je devais me débrouiller et que lui faisait autre chose. Je sais qu’il est avec les shebabs, car là-bas, tous les hommes font partie du mouvement. Il a refusé de jouer son rôle de mari, je pense que c’est un idiot. »