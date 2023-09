Les tickets du match Sénégal vs Algérie introuvables entre les mains des revendeurs : la Fédération apporte des précisions

Des supporters font la queue dans les différents points de vente pour pouvoir obtenir les billets en vain. Le vice-président de la commission des finances de la FSF annonce que plus de 48 mille billets ont été mis sur le marché.



« Je voudrais vous assurer qu’il y a neuf guichets qui ont été ouverts pour le besoin de ce match. Il y a eu un rush dès le premier jour. 48 mille billets ont été imprimés et mis en vente. Pour l’essentiel, les gros billets ont été épuisés, il reste en petite quantité les billets de 2000 et 3 000 Fcfa que nous avons mis à la disposition des guichetiers », a fait savoir Samba Ndiaye.