Les travailleurs du Port révèlent la privatisation de Bargny-Sendou et interpellent Macky sur les dangers de...

L'Amicale des cadres du Port Autonome de Dakar (Acapad) a fait face à la presse mercredi 19 décembre 2018 pour dénoncer des décisions prises par les autorités, notamment le ministre tutelle. Ils ont révélé que le port de Bargny-Sendou, qui devait permettre, avec celui de Yenne-Ndayanne, de régler définitivement le problème des infrastructures portuaires au Sénégal, est un port privé, donc un concurrent direct de celui de Dakar. "A l'heure où l'on vous parle, des clients du PAD sont démarchés par les gestionnaires dudit port", a dit Mamadou Corsène Sarr, le président de l'Acapad avant d'ajouter : "Au moment où l'on cherche des espaces pour l'assainissement du domaine portuaire, certains démembrements de l'Etat affectent en toute illégalité une partie de nos terres à des privés pour la construction d'immeubles à usage privé au détriment de l'intérêt général. Depuis plusieurs années, malgré la décision de l'autorité en charge de la question de rétablir le port dans ses droits, l'aliénation du domaine portuaire continue".



Selon Mamadou Corsène Sarr, Dakar doit profiter de la découverte du pétrole et du gaz au Sénégal pour créer une base logistique pétrolière qui servirait de point de passage pour les plateformes offshore. Ainsi, le bassin Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissau, Guinée Conakry et Cap-Vert constituerait le marché potentiel de cette base installée à Dakar.

Seulement, "au moment où toutes les dispositions étaient prises pour la mise en place de la base logistique à Dakar en concurrence avec la Mauritanie, une décision d'arrêt des autorités est venue anéantir toutes les négociations qui étaient entamées avec les partenaires". Laissant ainsi le champ libre à la Mauritanie, qui va mettre à la disposition de ces différents pays, une base logistique au grand détriment du Sénégal.



C'est face à cette situation, qui selon les cadres du Port, porte un à leur plan stratégique de développement, qu'ils ont décidé d'interpeller le chef de l'Etat Macky Sall sur "ces dysfonctionnements graves qui risquent d'impacter négativement sa vision de faire de Dakar un hub portuaire". Mamadou Corsène Sarr et ses camarades, renforcés par tous les syndicats des travailleurs du Port ont fait une liste de 14 propositions au président de la République dont "la mise à disposition des informations sur le port de Bargny-Sendou. Notamment en ce qui concerne ses objectifs, ses missions, ses caractéristiques et ses activités; la tenue d'un Conseil présidentiel sur les ports; la revue des attribution de l'ANAM en ce qui concerne la construction de port... entre autres.



Pour conclure, les cadres du ports et les travailleurs ont juré de faire tout leur possible pour préserver leur outil de travail qui est le Port autonome de Dakar et de ne laisser personne venir saborder leur gagne-pain.