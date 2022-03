Les travailleurs du quotidien « Le Soleil » fustigent la "gestion calamiteuse" de Yakham Mbaye et réclament un audit

Un vent de révolte souffle toujours au quotidien national « Le Soleil ». Les syndicalistes, en bataille dénoncent le comportement irrespectueux de leur Directeur général, Yakham Mbaye et sa mauvaise gestion de l’entreprise.



En effet, les travailleurs de la SSPP "Le Soleil" sont très remontés contre leur Directeur général. Selon les syndicalistes de la boîte, « Yakham Mbaye a éteint Le Soleil et l’a assombri ». À en croire Ndiol Maka Seck la suspension des salaires de plusieurs agents dont Mouhamadou Sall et de Moustapha Lo sans raison apparente est parmi les plus petits supplices que leur fait vivre leur chef. « Depuis que Yakham Mbaye a été nommé à la tête de la Sspp Le Soleil en décembre 2017, l'horizon s'est assombri. L'espoir a cédé la place au désespoir, la détermination au découragement. Il a plombé le climat social de l'entreprise et pose chaque jour des actes qui confirment que ce monsieur est venu pour "éteindre" Le Soleil », a fustige le coordonnateur du personnel.



Sur la même lancée que Ndiol Maka Seck, Abibou mbaye a dénoncé les nombreuses « magouilles », de Yakham Mbaye et de son bras armé Amadou Gaye Ndiaye le directeur général adjoint, qui dure depuis quatre ans, et la liste est assez longue.



Selon ce dernier, leur boss passe son temps a proféré des insultes et injures à l’endroit de son personnel chaque fois qu’il s’est retrouvé contrarié. « Le point d’orgue fut atteint au mois de novembre 2021 lorsqu’il insulta, injuria, calomnia, diffama plusieurs travailleurs en citant certains nommément. Ces derniers n’ont eu le tort que de faire partie de ceux qu’il qualifie de cafards et de traîtres pour avoir participé à la mise en place du Comité de Révision de l’accord-cadre d’entreprise », tempête Abibou Mbaye.



Une gestion « nébuleuse »

Conformément aux dires de ce dernier, le 21 décembre 2021, l’administration et la Rédaction du quotidien « Le Soleil », ont été chamboulées avec des affectations et mutations arbitraires et illégales de syndicalistes candidats à l’élection des délégués du personnel du 28 décembre 2021. « Ces personnes étant considérées comme des ennemis, c’est le terme qu’il emploie, il fallait les empêcher de participer à ces élections au risque de se faire élire », dénonce Abibou Mbaye, mais aussi, le refus de mise en circulation de six véhicules neufs acquis en juin 2021 et stationnés depuis lors au siège.



Une attitude assez frustrante pour les employés qui témoignent que Yakham Mbaye s’est empressé de payer les 150 millions de francs CFA, pour leur achat. Alors que leur parc automobile est dépourvu de véhicules en bon état. « Les chauffeurs se relaient 4 véhicules en très mauvais état qui datent de Cheikh Thiam, mettant ainsi en danger la vie des journalistes usagers. « Le plus grave par rapport à ce marché, c’est qu’il a été passé dans une nébulosité totale. Pour un marché de 150 millions, lui et son staff se sont débrouillés pour faire publier l’avis d’appel d’offres dans un journal qui venait de naître, inconnu du grand public. En le cachant dans ce petit journal, ils ont réussi leur coup. Un seul concessionnaire s’est présenté et a raflé le marché avec une offre exactement égale au budget du marché », déplore Ndiol Maka Seck.



Les syndicalistes déterminés à faire face à Yakham Mbaye

Poursuivant, le coordonnateur du personnel affirme que leur journal est devenu totalement invisible dans la production et dans la distribution sur la majeure partie du territoire. Qualifié de hautain et de prétentieux », il soutient que Yakham Mbaye « se prend pour un Roi et l’entreprise pour son royaume.



Prenant des résolutions, Sspp "Le Soleil" et son personnel demandent aux autorités compétents d’envoyer les corps de contrôle de l’Etat pour fouiller la gestion plus que « nébuleuse », Yakam Mbaye et de son adjoint. Et s’il le faut trouver un homme « compétent et digne, capable de le porter, de le relever et de le développer. Pas un homme qui reste chez lui à longueur d’années, 24H/24 à comploter contre son personnel et à plonger Le Soleil dans un gouffre ». Cependant, les syndicalistes qui ont affirmé qu’ils ne se laisseront plus faire et qu’ils sont « déterminés à mener le combat jusqu’au bout ».