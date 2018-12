Les universités sénégalaises encore paralysées pour 48 heures

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) va paralyser les universités sénégalaises pendant 48 heures et ce, dès ce lundi. En effet ces syndicalistes se sont radicalisés à cause, selon eux, du non-respect par l’Etat des accords qu’il avait signés avec eux.



A les en croire, les responsables de cette situation sont le trésor publique et le ministère de l’Economie des Finances et du Plan lesquels ont refusé de matérialiser les engagements pris par le chef de l’Etat Macky Sall.



S’y ajoute, dénoncent-ils, la dégradation continue des campus sociaux. Ce qui ne met ni les enseignants, encore moins les étudiants, dans les conditions requises pour bien travailler.