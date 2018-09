Lettre adressée à Me Wade par les parlementaires du Pds : Le député Mor Kane se démarque

A Monsieur le Directeur de Publication





Objet : Précision suite à la parution d’un article dans la presse

de ce lundi 10 Septembre 2018 relatif à une lettre adressée au Président Abdoulaye WADE par des libéraux.



Monsieur le Directeur,





Par la présente, je tiens à vous signaler que l’article paru dans la presse de ce Lundi 10 Septembre 2018 intitulé « Des députes et conseillers locaux demandent à Me WADE de choisir un autre candidat » ne me concerne aucunement et je n’en fais pas partie.



Le candidat Karim Meissa WADE choisit par le Parti, au terme d’un congrès pendant lequel des élections ont été organisées pour choisir un candidat. Par conséquent, Karim WADE reste mon candidat et j’envisage poursuivre le combat à ses cotés.



Par la même occasion, je renouvelle mon engagement auprès du frère secrétaire général national, Me Abdoulaye WADE.



Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur mes salutations les meilleurs