Lettre ouverte Pour un accès équitable à la billetterie de la finale du 18 janvier

À l’attention de la Fédération Sénégalaise de Football,

des autorités sportives nationales, de la société civile, de la presse sénégalaise

et de la Confédération Africaine de Football.



La qualification de l’équipe nationale du Sénégal pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc est une immense fierté nationale. Elle récompense les joueurs, le staff, les dirigeants, les autorités, les sponsors, mais aussi les milliers de supporters qui accompagnent les Lions de la Teranga.



Pourtant, à moins de 48 heures de cette finale historique, de nombreux supporters venus du Sénégal et de la diaspora, après avoir engagé des dépenses considérables pour le voyage et le séjour, se retrouvent sans accès aux billets. La plateforme officielle de la CAF affiche complet. A Tanger, Rabat, Casa… aucune information claire n’est disponible. Le seul recours devient le marché noir, à des prix excessifs.



Cette situation interroge. Les règlements prévoient qu’un quota de places – annoncé à environ 30 % – revient à chaque équipe finaliste. Pourquoi alors les supporters sénégalais peinent-ils à obtenir des billets censés leur être destinés ? Quelle sont les dispositions prises par la Fédération pour faciliter cet accès équitable aux billets pour juguler la vente ou la distribution opaques, informelles et peu contrôlables, défavorables aux supporters ayant voyagé par leurs propres moyens.



Au-delà de cet événement, c’est une question structurelle. Le Sénégal, nation majeure du football africain, mérite une organisation rigoureuse, transparente et anticipée de la billetterie, notamment pour les matchs à l’étranger, surtout pour cette finale avec un plan préétabli.



Faciliter l’accès aux billets, c’est protéger les supporters, lutter contre la spéculation et garantir une présence sénégalaise forte et massive en tribunes, aux côtés des groupes officiels. Cela suppose une information claire sur les quotas, la mise à disposition de billets numériques ou physiques via les associations de supporters et la diaspora, et une plateforme sécurisée évitant les intermédiaires frauduleux.



Parce que le football ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la force de son 12e Gaïndé.



Tanger le 16 janvier 2026

Respectueusement,

Les suiveurs de l’équipe du Sénégal Pour large diffusion