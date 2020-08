Levée du corps de Mansour Kama: Serigne Mbaye Sy momentanément bloqué à l'entrée à cause de son masque

Le khalife général des tidjanes, Serigne Mbaye Sy a été momentanément bloqué à l’entrée de la morgue de l’hôpital Principal de Dakar, où il devait assister à la levée du corps de Mansour Kama, le président du Cnes, décédé dimanche.



La raison. A cause de son masque, mais aussi le manque de places à l’intérieur. Le gendarme qui filtrait les entrées lui a signifié qu’il n’y avait plus de places. L’agent ne l’a pas reconnu à cause du masque sur le visage.



C’est après qu’il a été identifié par les autorités que Serigne Mbaye Sy a été invité à rejoindre la tente. Une fois entré, une place lui a été offerte pour s’asseoir, mais il a préféré rester debout comme tout le monde, estimant que « nous sommes tous égaux devant Dieu ».