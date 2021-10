Lewandowski prêt à quitter le Bayern pour le Réal cet été

Une fin de carrière au soleil pour Lewy ? Selon AS, Robert Lewandowski aurait une préférence pour le Real Madrid s'il devait quitter le Bayern Munich ce été. Le buteur polonais, sous contrat avec le club bavarois jusqu'en juin 2023 pourrait en effet prendre la direction de l'Espagne.



Lewandowski serait prêt à faire pression pour un transfert l'été prochain, afin de permettre au Bayern, qu'il a rejoint en 2014, de maximiser le montant de son transfert. Comptant 307 buts en 339 matches toutes compétitions confondues en Bavière, il figure parmi la liste des favoris au Ballon d'Or, après avoir battu le record de buts par saison de Gerd Müller (41).



Retrouver Ancelotti plutôt que Guardiola ?

Toujours selon AS, Robert Lewandowski serait prêt à demander officiellement un transfert pour avoir la chance de retrouver Carlo Ancelotti, arrivé cet été sur le banc du Real, malgré une fructueuse collaboration avec l'équipe de Julian Nagelsmann, et le fort désir du Bayern de le garder. Vendredi, le Daily Mail rapportait que son agent Pini Zahavi son agent voudrait qu'il rejoigne Manchester City. Le buteur du Bayern, qui en est à 13 buts cette saison toutes compétitions confondues, préférerait la capitale espagnole.



Avec RMC Sport