Lewandowski veut quitter le Bayern Munich pour un nouveau défi

Présent au Bayern Munich depuis 2014, Robert Lewandowski aimerait relever un nouveau défi. Selon des informations de Sky Sports, si l'attaquant polonais reste heureux en Bavière, il souhaiterait avoir la possibilité de rejoindre un autre grand club européen pour un dernier défi.



Le Bayern réclame 115 millions d’euros

Problème: sous contrat jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski serait estimé à plus de 115 millions d'euros par le Bayern Munich. Un prix sur le marché qui a pour effet de repousser les possibles prétendants, d'autant plus pour un joueur de 33 ans. A ce stade, le club munichois n'aurait pas encore proposé de prolongation pour son buteur.



L'avant-centre du Bayern serait un peu frustré par le prix exigé pour son départ, mais il ne devrait pas forcer la main à ses dirigeants. Machine à buts ces dernières saisons, Lewandowski a encore signé un doublé mardi lors de la Super Coupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund (3-1), son ancien club.



Ces dernières semaines, Lewandowski était lié à des rumeurs l'envoyant notamment à Chelsea. Mais les Blues ont mis la même somme exigée par le Bayern Munich, à savoir 115 millions d'euros, pour recruter Romelu Lukaku en provenance de l'Inter Milan. Le secteur offensif au PSG semble aussi bouché et le Real Madrid a d'autres priorités, alors que le Barça n'a pas les moyens de se l'offrir.



Le buteur polonais devrait donc rester au moins une année de plus à Munich. La saison dernière, il avait inscrit 48 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues, dont 41 en Bundesliga, établissant un nouveau record, détenu jusqu'ici par la légende Gerd Müller. A défaut de relever un nouveau challenge, il va pouvoir se mesurer à ses propres records en Allemagne.