Lewandowski veut signer au FC Barcelone

Selon "Sport", Robert Lewandowski a tranché et veut rejoindre le Barça. Son agent, très proche du président Joan Laporta, échange en coulisses avec les Culés. Le média catalan explique que le joueur pense qu'il est temps de changer d'air après douze années en Bundesliga et huit ans au Bayern Munich. Le Polonais y avait déjà songé par le passé mais il est prêt à passer le cap cet été 2022 afin de relever l'ultime grand défi de sa carrière lui qui est âgé de 33 ans.



"Sport" ajoute que les deux parties ont déjà bien avancé puisque le Barça propose à Lewy un contrat de 4 ans, soit jusqu'en juin 2026. Les pensionnaires du Camp Nou lui proposent également de devenir le leader de l'attaque barcelonaise et la grande star du projet mis en place par Xavi. Une perspective qui séduit totalement l'avant-centre, en quête d'une reconnaissance internationale qu'il n'a et n'aura pas en restant en Allemagne selon lui. Le Barça a peut-être enfin trouvé son grand attaquant !