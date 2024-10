Libération de Bougane Gueye Dany : Me El hadj Diouf célèbre une victoire

Suite à la libération de Bougane Guèye Dany, Me El Hadji Diouf a exprimé sa satisfaction en ces termes : « Nous venons de remporter une grande victoire. Permettez-nous de célébrer et de manifester notre joie. » Il a précisé que « le PDG Bougane Dany est désormais libre de ses mouvements. Le tribunal l’a relaxé à deux reprises : relaxe au bénéfice du doute pour la rébellion, relaxe totale pour l’outrage à agent, avec une condamnation de deux mois assortis de sursis pour refus d’obtempérer et une amende de 100 000 FCFA. »



Selon Me Diouf, après ce verdict, Bougane Gueye Dany rejoindra son équipe de campagne électorale.