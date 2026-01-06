Liberté 5 : sept (07) personnes en garde à vue après la mort par overdose d'un jeune dans un appartement meublé

Sept (07) personnes ont été placées en garde à vue au commissariat de Dieuppeul (Dakar), après la mort par overdose d'un jeune dans un appartement meublé. Elles sont poursuivies pour «détention et usage collectif de chanvre indien, détention et usage collectif de substances psychotropes et non-assistance à une personne en danger».



Selon le quotidien Libération , ces différentes arrestations font suite à un appel anonyme à la Police, le 02 janvier 2025. Celui-ci annonçait qu’un individu serait décédé dans un appartement meublé, à liberté 05 (Dakar). Arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre ont trouvé une personne allongée sur le dos. Les sept (07) personnes trouvées sur place ont déclaré que la victime dénommée Baye Cheikh aurait sorti une pilule d'ecstasy de couleur rose communément appelée « Tik-Tok » qu'il a cassé en deux parties avant d'avaler une moitié. L'autre partie, il l’a offert à ces derniers qui l'ont dissous dans une tasse qu'ils ont bu à tour de rôle. A peine 10 minutes, il s'est mis à se plaindre de maux de tête. Ensuite, d’après les prévenus, il a commencé à mâcher sa langue avant d'avoir des difficultés respiratoires.



La fouille du salon a aussi permis la découverte d'un sachet en plastique de couleur rouge contenant du chanvre indien, une chicha, des résidus de joints de chanvre indien et un paquet de rizzla. Interrogés, les mis en cause ont soutenu qu’en rejoignant l'appartement vers les coups de 22h, deux d’entre eux étaient allés au quartier Fass (Dakar) pour acheter un sachet de chanvre indien auprès d'un inconnu. Ils ont aussi ajouté qu'ils avaient loué l'appartement auprès d'un bailleur pour y fêter la fin de l'année 2025.



Informés, les sapeurs-pompiers ont déposé le corps sans vie à la morgue de l'hôpital Fann (Dakar). Une réquisition aux fins d'autopsie leur a été délivrée. Le bailleur est pour le moment introuvable. Les investigations sont en cours pour le retrouver. D’après les policiers, ils habitent tous à Médina (Dakar) et ont entre 17 et 24 ans.