Liberté 6 : la maison de Serigne Mbaye Thiam attaquée, son véhicule incendié

La maison du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, serait prise pour cible par des individus non encore identifiés. Le véhicule de marque Mercedes qui était garé devant le domicile a été incendié.



Selon plusieurs médias qui donnent l’information ce lundi, le feu a été déclenché vers les coups de 3 heures matin. Des débris de bouteille ont été ramassés et pour beaucoup des témoins, il s’agirait de cocktails molotov jetés sur le véhicule qui a occasionné un incendie.



Au moment des faits, un de ses fils et quelques-uns de ses amis étaient sur les lieux. Ils ont tenté de maîtriser l’incendie avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour éteindre le feu. La police scientifique est sur les lieux pour les besoins de l’enquête.