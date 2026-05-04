Liberté de la presse : L’APPEL s’insurge contre la convocation de Pape Ngagne Ndiaye

L'Association des éditeurs et des Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) dénonce vigoureusement la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye à la Sûreté urbaine. L'organisation y voit un acharnement judiciaire injustifié qui fragilise davantage la démocratie sénégalaise.



Le journaliste de la Tfm est attendu ce lundi devant les enquêteurs suite à des propos visant le Premier ministre, Ousmane Sonko. Pour Ibrahima Lissa Faye, président de l’APPEL, cette saisine de la justice est excessive pour ce qu'il qualifie de « broutilles ». L'association estime que des mécanismes d'autorégulation, tels qu'un droit de réponse ou une saisine du Conseil pour l'Observation des Règles d'Éthique et de Déontologie (CORED), auraient été amplement suffisants pour régler ce différend sans porter atteinte à la liberté d'informer.



Cette nouvelle convocation intervient dans un contexte symbolique fort, au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Elle fait également suite au recul du Sénégal dans le classement 2026 de Reporters Sans Frontières (RSF). Pour l'organisation, la multiplication des procédures judiciaires contre les professionnels des médias est le signe d'une démocratie qui s’effrite de plus en plus, au détriment du débat public.



APPEL manifeste son soutien total à Pape Ngagne Ndiaye et lance un appel solennel aux organisations de défense des droits humains. L'association sollicite l'attention de figures telles que Seydi Gassama, Alioune Tine et Abibatou Samb, ainsi que l'organisation Article 19 Sénégal & Afrique de l’Ouest pour faire face à ce qu'elle considère comme une menace sérieuse sur le secteur des médias. Elle réitère sa position : la voie pénale ne doit pas être la réponse aux délits de presse.