Premier League : Chelsea s’incline 3-1 face à Nottingham et enchaîne une sixième défaite d’affilée

Chelsea s’est incliné ce lundi à domicile contre le mal classé Nottingham Forest (1-3), la sixième défaite d’affilée en championnat pour le riche club de l’ouest londonien, complètement décroché du top 5 de la Premier League. La seule éclaircie est venue du merveilleux retourné acrobatique de Joao Pedro (1-3, 90’+ 3), qui a permis aux Blues d’éviter l’infamie d’un sixième revers consécutif sans le moindre but marqué en championnat.



Chelsea et l’entraîneur intérimaire Calum McFarlane, qui a remplacé Liam Rosenior, est neuvième avec 48 points, dix de moins que le cinquième Aston Villa, actuel titulaire de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.