Meeting de Mbour : Serigne Gueye Diop annonce les grandes lignes du bilan de Diomaye

À l’occasion du grand meeting prévu le 9 mai à Mbour, le ministre Serigne Guèye Diop, coordonnateur et superviseur de la coalition « Diomaye Président » a présenté cette rencontre comme un moment de bilan, de projection et de présentation de mesures concrètes, lors d’un point de préparatoire, tenu ce 4 mai 2026.Selon lui, le Président Faye ne viendra pas à Mbour pour formuler de nouvelles promesses, mais pour exposer des solutions déjà engagées ou en phase de concrétisation. « Le président va revenir à Mbour, justement, pour faire le bilan. Il ne vient pas à Mbour pour faire des promesses. Il vient à Mbour pour présenter des solutions opérationnelles, après avoir dit ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire du Sénégal », a-t-il souligné.D’après le ministre, lors du meeting du 9 mai, le président « devra avoir un nouveau plan d'action concret pour répondre à chaque problème ». « Sur le coût de la vie, il annoncera toutes les baisses ciblées des taxes sur les produits de premières nécessités notamment sur le riz, l'huile, le sucre, le lait, le ciment », a-t-il annoncé.Il a également avancé que « plus de 840 milliards ont été justement remis au ménage pendant ces 2 ans par les baisses du riz de 150 francs presque par kilo ». D’après lui, ce dispositif devrait être renforcé par des mécanismes de soutien direct aux populations vulnérables, à travers les programmes de bourses de sécurité sociale.La question de l’emploi des jeunes occupe également une place centrale dans les annonces attendues. « Sur l'emploi des jeunes, il proposera aussi la création de fonds de soutien à l'entrepreneuriat avec la DER/FJ mais aussi avec l'ADEPME. Une formation professionnelle dans les métiers d'avenir numérique, agriculture, formation professionnelle dans différents métiers », a indiqué le ministre, ajoutant que « l’accent sera mis sur la formation professionnelle dans les métiers d’avenir notamment le numérique, l’agriculture et les métiers techniques ».En poursuivant, Serigne Guèye Diop a déclaré que : « Il allègera également les charges fiscales pour les petites structures et mettra en place un programme d'accompagnement. Il a déjà parlé du programme semi-champion pour permettre à certains Sénégalais qui ont montré leurs preuves d'être accompagné par l'État pour devenir des multinationales et des sociétés extraordinaires ».Sur le plan industriel, le ministre a soutenu que les autorités mettent en avant une dynamique d’accélération des infrastructures productives à travers le programme des agropoles qui est présenté comme un axe majeur de la transformation économique. « Pendant 10 ans, le Sénégal n'avait terminé aucun agropole. Aujourd'hui, en 2 ans, nous avons lancé 30 nouvelles zones industrielles de type agropole, dont 3 ont déjà été inaugurées par le chef de l'État. 19 sont en train d'être construites et les marchés sont déjà lancés », a-t-il révélé, indiquant que « toutes les zones industrielles, toute la zone industrielle de Diamniadio est aujourd'hui remplie ».« Au niveau du Sénégal, nous avons une vingtaine d'entreprises. L'industrie va être au centre, justement, de la politique du président parce que seule l'agriculture, l'industrie et le commerce permettent de créer des emplois durables », a-t-il martelé.Dans le domaine de la santé, il a soutenu que le Président Faye « va prévoir et va parler de la construction de nouveaux hôpitaux, de centres de santé dans les zones les plus occupées », lors du meeting.Concernant l’éducation, Serigne Gueye Diop a évoqué la construction de milliers de salles de classe et la distribution de fournitures scolaires qui a été rendus possible grâce à l'économie faite sur les surfacturations.Pour l’agriculture, il a annoncé que Diomaye Faye « lancera le nouveau programme agricole, la nouvelle politique agricole qui va dépendre de moins en moins de la pluie et qui va donc mettre l'irrigation au premier plan avec les intrants, le phosphore ».Sur le plan institutionnel, le président va réaffirmer, selon lui, son engagement en faveur de l’indépendance de la justice. « La justice va connaître maintenant un nouveau plan d'action. Plus de justice à l'ordre du Président, plus de justice manipulée, la justice doit rester indépendante », a-t-il martelé.