Ligue 1: La mise au vert de la dernière chance

Humiliés à Nantes (0-3) samedi dernier, les joueurs de l'Olympique de Marseille entament une nouvelle semaine de réclusion à la Commanderie. L'objectif : stopper une chute libre inquiétante et arracher une qualification européenne inespérée.



Face au naufrage collectif subi à la Beaujoire, la direction olympienne a tranché : les joueurs sont convoqués dès ce soir pour une nouvelle mise au vert. Sans jour de repos et avec un programme communiqué au jour le jour, l'état-major marseillais tente de provoquer un ultime électrochoc avant le déplacement crucial au Havre dimanche prochain (21h).



Malgré une série de résultats "cataclysmiques", l'OM reste en vie grâce aux faux pas de ses concurrents, notamment la défaite de Strasbourg contre Toulouse. Le club pointe désormais ses espoirs sur la 7e place, qui pourrait devenir qualificative pour la Ligue Europa Conférence si Lens remporte la Coupe de France face à Nice le 22 mai. Un scénario de secours pour un groupe qui visait initialement le podium de la Ligue des Champions.



Le silence de Medhi Benatia à Nantes en dit long sur l'exaspération de la direction envers un effectif jugé "fantomatique". Si aucune hostilité n'a été notée au retour de l'équipe à l'aéroport, le club redoute une explosion de colère au Vélodrome lors de la réception de Rennes pour la clôture de la saison.



Malgré la déception, aucun changement d'entraîneur n'est prévu pour les deux dernières rencontres. Habib Beye, qui se dit "tombé de haut" après la prestation nantaise, reste aux commandes pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être dans une saison déjà jugée interminable par les observateurs, informe L'EQUIPE.