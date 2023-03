Liberté provisoire et expertise médicale refusée à Fadilou Keita, Nit Dof entendu le 28 mars

La liberté provisoire et expertise médicale ont été refusées à Fadilou KEITA et Pape Mamadou SECK, selon Me Khoureychi Bâ.



Par contre, Lamine NIANG et Gaoussou SONKO seront présentés devant la Chambre d'accusation le 28, le parquet ayant fait appel. M.Talla GUÈYE NIT DOF sera aussi entendu le 28.



Ces responsables du Pastef de Ousmane Sonko sont en détention depuis plusieurs mois. Ils ont poursuivis pour divers délits, notamment, "injures publiques, appel à l'insurrection, à la violence, entre autres".