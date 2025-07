Liberté provisoire : la Chambre d'accusation financière statue ce vendredi sur le sort de Farba Ngom et Khadim Ba

La Chambre d'accusation financière se prononcera ce vendredi 1er août 2025, sur les demandes de liberté provisoire introduites par les défenses de Farba Ngom, maire des Agnams, et de Khadim Ba, patron de Dermond Oil. Selon Libération, ces requêtes avaient initialement été rejetées par le juge du premier cabinet financier, conformément aux réquisitions du parquet, avant que les avocats des deux hommes ne fassent appel de cette décision .



Farba Ngom, incarcéré depuis le 28 février 2025, est accusé d’escroquerie sur les deniers publics et d’association de malfaiteurs. Quant à Khadim Ba, détenu depuis le 4 octobre 2024, fait face à des charges plus lourdes, incluant importation sans déclaration (63,052 milliards FCFA), défaut de rapatriement de devises (44,601 milliards FCFA), et escroquerie sur fonds publics pour un montant équivalent .



Parallèlement, la Chambre d’accusation financière a rendu une décision notable dans le dossier Prodac, impliquant Mamina Daffé, ancien coordonnateur du Programme des domaines agricoles communautaires. Alors que le juge d’instruction avait rejeté une demande d’expertise médicale présentée par sa défense, la Chambre a infirmé cette décision et ordonné la réalisation de l’examen .



Pour Khadim Ba, un rapport d’expertise confidentiel (révélé par L’Observateur) pourrait influencer la procédure. Ce document, produit par le cabinet Cecogex, conteste certaines accusations, notamment sur les droits d’importation, arguant qu’il n’était pas l’importateur direct des produits incriminés .