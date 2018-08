Libye: 45 miliciens pro-Kadhafi condamnés à morts

Selon le ministre libyen de la justice, plus de 100 personnes ont comparu dans ce procès.



Il s'agit des premières condamnations à mort prononcées par un tribunal de Tripoli depuis 2015.



En plus des 45 personnes condamnées à la peine capitale, 54 écopent d'une peine de 5 ans de prison et 22 autres ont été acquittées.



Lors des derniers jours de la révolution contre l'ancien guide libyen en 2011, les habitants du district d'Abu Slim étaient descendus dans les rues pour célébrer ce qu'ils ont qualifié à l'époque de libération de Tripoli.



Des miliciens pro-Kadhafi avaient alors ouvert le feu et tué des dizaines de manifestants.