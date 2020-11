Libye : Près de 200 migrants dont des femmes enceintes et des bébés, secourues par l'Open Arms

Presque deux-cent (200) personnes ont été secourues en 24 heures par l'Open Arms, le seul navire de sauvetage actuellement en mer Méditerranée. Parmi les migrants, il y a des femmes enceintes, des enfants et des bébés.



En 24h, le navire Open Arms a porté secours à presque 200 personnes au large des côtes libyennes, selon Info migrants. Mercredi 11 novembre, dans la matinée, le bateau humanitaire a secouru une centaine de migrants, tombés à l'eau après le naufrage de leur frêle embarcation. Parmi elles, se trouvaient des enfants et des bébés.



"Le plancher de l'embarcation a cédé", peut-on lire sur le compte Twitter d'Oscar Camps, le fondateur de l'Ong Open Arms. Quelques heures auparavant, dans la soirée du 10 novembre, le navire humanitaire avait déjà récupéré à 88 personnes en mer Méditerranée. "Les 88 vies sauvées d'un navire à la dérive, qui menaçait de couler dans les eaux internationales, sont à bord de l'Open Arms", avait twitté Oscar Camps. Ces personnes sont "épuisées et dans un état de santé très précaire, mais en sécurité". Au moins deux femmes enceintes figureraient parmi les rescapés, toujours selon Oscar Camps.



Le bateau pneumatique sur lequel se trouvaient ces migrants avait été "gravement endommagé" durant la tentative de traversée. "Beaucoup d'essence s'est répandue à l'intérieur", a encore tweeté Oscar Camps. L'Open Arms avait repris la mer le 4 novembre pour porter secours à des embarcations en détresse au large des côtes libyennes. Il est actuellement le seul navire humanitaire à sillonner la zone de recherche et de sauvetage. Dans le même temps, au moins treize personnes cherchant à fuir la Libye ont, elles, trouvé la mort mardi dans le naufrage de leur embarcation, sans avoir pu être secourues.