Libye: les ministres des Finances des deux gouvernements se rencontrent à Brega

Un accord pour un budget unifié pour 2021 a été conclu lors de cette réunion. Une commission financière commune composée d’experts des deux parties a été formé pour concevoir et suivre ce budget.



Dans l’immédiat, cette réunion doit permettre de résoudre certains problèmes urgents, comme le paiement retardé des salaires, de rationaliser le budget, en particulier les dépenses, et de les équilibrer entre les différentes régions, en améliorant les services et les infrastructures détériorés dans certaines d'entre elles.



A plus long terme, les experts économiques espèrent limiter l’inflation, stabiliser la valeur du dinar libyen face au dollar, et appliquer le programme des réformes économiques nécessaires.



Si cette rencontre constitue une étape indispensable pour l’économie libyenne, elle devrait, selon l’ONU, « s’accompagner d’efforts réels » dans le volet politique des discussions pour arriver à former un « gouvernement unifié ».



Les discussions pour y parvenir sont actuellement au point mort. Une réunion est prévue à Genève à partir de ce mercredi pour tenter une nouvelle fois de nommer un exécutif capable de conduire le pays vers les élections prévues fin 2021.