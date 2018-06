Libye: pour la première fois l'ONU sanctionne des trafiquants de migrants

Ces sanctions vont du gel de comptes bancaires à l'interdiction de voyager qui visent deux Erythréens ainsi que quatre Libyens dont le chef d'une unité de garde-côtes.



Une source proche de l'ONU a indiqué que la décision prise jeudi par le Conseil de sécurité, plus que de s'en prendre aux actifs des individus sanctionnés, avait une valeur dissuasive.



"C'est un signal important" contre les dirigeants qui soutiennent ces trafics et contre les trafiquants eux-mêmes, a-t-elle ajouté.



En mars déjà, la justice libyenne avait annoncé l'émission d'environs 200 mandats d'arrêt contre des trafiquants libyens et étrangers impliqués dans un vaste réseau d'immigration clandestine en direction de l'Europe.