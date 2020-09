Licences de pêche: Les pêcheurs de Thiaroye -sur-mer tirent sur Alioune Ndoye

Depuis quelques jours maintenant, les pirogues sont restées sur la terre ferme à Thiaroye-sur-mener. Plusieurs pêcheurs préfèrent ne plus aller en mer car disent-ils, le poisson se fait rare et il faut aller en haute mer pour espérer en trouver. "La pêche artisanale pèse énormément sur le plan économique dans notre pays. Mais ce secteur rencontre beaucoup de difficultés à cause de la délivrance de licences de pêche à des bateaux étrangers.



"C'est ce qui fait que le poisson est devenu très rare. Jadis, on ne faisait même pas plus de 5 kilomètres pour pêcher mais aujourd'hui, on passe des semaines en mer sans amener du poisson. Ce qui est vraiment grave", a affirmé Mamadou Fall, dans les colonnes du journal Libération.



Selon ces pêcheurs, le ministre Alioune Ndoye ne fait rien pour le secteur. Aussi, ils lancent un appel en direction du président de la République. "Le mal du Sénégal est que tous les secteurs sont politisés. Il faut que les choses changent", pestent-ils.



"Ceux qui nous représentent dans les institutions ne connaissent rien de ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas des pêcheurs. Le ministre Alioune Ndoye ne fait rien pour nous. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'Etat Macky Sall de nous chercher un ministre qui connaît au moins le secteur de la pêche", a ajouté Médoune Ndoye, pêcheur à Thiaroye-sur-mer et membre de l'Unapas.