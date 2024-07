Licenciement des délégués du personnel à la CBAO : le ministre du Travail désavoue l’inspection régionale du travail de Dakar

Les délégués syndicaux du personnel de la CBAO, Mansour Seck, Papa Tounkara et Papa Doudou Tounkara, peuvent pousser un ouf de soulagement. Le licenciement qui a été prononcé par l’inspection régionale du travail, a été infirmé par le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions. « Dans sa décision, le ministre demande que les délégués du personnel soient réintégrés », d’après les informations du journal les Échos dans sa parution de ce lundi 22 juillet 2024.



Pour rappel, ces responsables syndicaux ont été relevés de leurs fonctions pour des raisons de « fautes graves ». Cette sanction est le fruit de leurs engagements pour la défense des intérêts de leurs collègues. Ils réclamaient des meilleures conditions de travail pour les employés de la boîte.



Selon le journal, le ministre a d’ailleurs relevé des manquements dans la procédure de licenciement. Il a noté que la sanction n’a pas été prise dans un « délai raisonnable », pointant que les faits auraient été commis entre le 17 octobre et le 4 décembre 2023 alors que la décision de licenciement n’est intervenue qu’en février 2024.



La décision a aussi précisé que les responsables syndicaux n’ont pas violé la réglementation du code du travail et étaient dans leurs fonctions régaliennes de défense des intérêts moraux et collectifs des travailleurs.