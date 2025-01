Licenciement supposé de 328 agents permanents : l’intersyndicale du Crous Sine Saloum tire la sonnette d’alarme

L’intersyndicale du CROUS Sine Saloum alerte sur le projet de licenciement de 328 agents permanents du CROUS-SS. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, l’intersyndicale du CROUS Sine Saloum déclare avoir a été informé d'un document qui sera soumis au Conseil d'Administration le mardi 14 janvier 2025, et qui propose un plan de licenciement de 328 agents.



« Nous alertons les autorités étatiques, le Président de la République du Sénégal, son Premier ministre et le ministre de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation de prendre leurs responsabilités face à cette situation inimaginable », lit-on sur le document.

Face à cette situation l’intersyndicale se dit « plus que déterminée pour le maintien de l'emploi ».