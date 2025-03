Licenciements au Grand Théâtre : le DG clarifie avec des "départs négociés"

Le Directeur Général du Grand Théâtre, Serigne Fall Gueye, a tenu à éclaircir la situation concernant les récentes rumeurs de licenciements au sein de la structure. Lors d'une déclaration vendredi à Dakar, il a affirmé que les « supposés licenciements » n’étaient en réalité que des « départs négociés ».



Selon Sérigne Fall Gueye, cette décision s’inscrit dans un effort de rationalisation et de restructuration de l’institution. Il a souligné que 27 agents sont concernés par ces départs, précisant que cette initiative vise à donner un « nouveau souffle » au Grand Théâtre. Une structure, selon lui, qui peine à faire face à des charges de fonctionnement jugées trop élevées.



La clarification du DG a permis de dissiper une partie de la confusion qui régnait autour de cette affaire perçue comme une mesure brutale par les employés et le public. Il a expliqué que ces départs, bien qu’ils puissent être perçus comme une réduction d’effectifs, sont en réalité le fruit de négociations avec les agents concernés, dans le but d'assurer la pérennité de l'établissement tout en allégeant ses contraintes financières.