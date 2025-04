Licenciements au Grand Théâtre : les ex-employés crient à l’injustice et saisissent l’inspection du travail

Les ex-employés du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose ont été empêchés d’accéder aux locaux ce mardi 15 avril 2025. Ces ex agents dénoncent des licenciements qu’ils jugent abusifs et annoncent avoir saisi l’Inspection du travail pour faire valoir leurs droits.



« Serigne Fall Gueye (directeur général du Grand Théâtre), nous a adressé des notifications de licenciement censées entrer en vigueur à partir du 1er mars. Il évoque des motifs économiques, ce que nous contestons. Comment peut-on parler de difficultés financières tout en procédant à de nouveaux recrutements et en versant des salaires ? », s’est indigné Abdourahmane Kanté, président du collectif des licenciés.



Déterminés à faire entendre leur cause, les 23 agents concernés entendent utiliser tous les recours légaux. « Nous n’allons pas baisser les bras. Nous avons saisi l’Inspection du travail et userons de tous les moyens que la loi met à notre disposition », a ajouté M. Kanté.



Le collectif appelle enfin le directeur à renouer le dialogue avec le syndicat pour trouver une issue amiable à cette crise.